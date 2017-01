Ladendiebstahl im Lindauer Hauptbahnhof geklärt

Kontrolle · Lange erfreute sich ein 53-Jähriger nicht an den neuen Socken, die er in seinem Rucksack mit sich führte. Die Lindauer Schleierfahnder entdeckten bei der Kontrolle des Mannes in seinem Rucksack mehrere Paar Socken mit Originaletiketten eines Drogeriemarktes aus dem Bodenseeraum.



Featurebild Bild: Jan-Philipp Strobel (dpa) Auf Befragen konnte er keine Quittung vorlegen. Im Laufe des weiteren Gesprächs verstrickte er sich immer tiefer in Widersprüche. Schließlich räumte er ein, die Socken aus dem Wühltisch eines Drogeriemarktes ohne Bezahlung mitgenommen zu haben. Die Socken im Wert von rund sieben Euro wurden sichergestellt, der Mann angezeigt.



