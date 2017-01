Ladendiebstahl durch bislang unbekannten Täter in Bad Wörishofen

Zeugenaufruf · Am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter zwei Akku-Bohrschrauber in einem Baumarkt in der Siemensstraße.



Feature Polizei Bild: Julian Leitenstorfer Der männliche Täter, welcher sich in Begleitung einer weiteren Person befand, nahm zwei Akku-Bohrschrauber an sich und passierte anschließend den Kassenbereich, bezahlte jedoch lediglich ein Kleinteil im Wert weniger Euro. Trotz Ansprache durch mehrere Mitarbeiter gelang dem Täter jedoch die Flucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter Tel.: 08247/9680-0 zu melden.



