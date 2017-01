Kripo Kempten bittet um Hinweise zu Einbrüchen in Kempten und Weitnau

Sechs Terassentüren und Fenster aufgehebelt · Am Mittwochabend wurden der Polizei Wohnungseinbrüche gemeldet, die von bislang unbekannten Tätern begangen wurden. So wurde Im Oberwies in Kempten zwischen 16:50 und 18:50 Uhr eine Terrassentürscheibe eingeschlagen und in dem Bungalow nach relevanten Gegenständen gesucht.



Einbruch Bild: Matthias Becker Ob diese Tat in Zusammenhang mit den weiteren Vorfällen steht, wird derzeit durch die Ermittler geprüft, da sie bei folgenden Einbrüchen einen Zusammenhang als wahrscheinlich ansehen. Zwischen 8:30 und 22:00 Uhr wurde im Haubensteigweg versucht, die Türe eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Dies misslang aber. Zwischen 10:30 und 19:15 Uhr wurden die Terrassentüren zweier nebeneinander liegender Reihenhäuser in der Sankt Gallener Straße aufgehebelt. Auch aufgehebelt wurden in der Düwellstraße die Terrassentüre eines Einfamilienhauses und das Küchenfenster eines Einfamilienhauses im nicht weit entfernten Krokusweg gegen 20:00 Uhr. In der Straße Am Werkhaus in Weitnau hebelten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Türe einer Kfz-Werkstatt auf und entwendeten eine Spardose. Bei nahezu jeder Tat entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittler der Kemptener Kriminalpolizei bitten unter der Rufnummer (08331) 9909-0 oder der Mailanschrift pp-sws.kempten.kpi@polizei.bayern.de um Hinweise zu den Taten. Wer hat vor, während oder nach den Taten verdächtige Geräusche, fremde Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Die Kriminalbeamten ergänzen diesbezüglich, dass sämtliche Beobachtungen, auch wenn sie auf den ersten Blick unbedeutend sein mögen, von hoher Relevanz für die Beamten sein können.



