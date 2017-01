Kontrolle eines Reisebusses in Memmingen deckt Betrug auf

Fahndung · Am Bahnhof in Memmingen kontrollierte die Schleierfahndung Pfronten am 13.1.2017 die Insassen eines Reisebusses, der auf dem Weg von Frankfurt nach Rom war.



Polizei Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa) Ein 21 Jahre alter Marokkaner und ein 20 Jahre alter Albaner konnten den Beamten nur ihre Reisepässe und Verlängerungsanträge für ihre abgelaufenen italienischen Aufenthaltserlaubnisse vorzeigen. Diese Anträge berechtigen nicht zu Reisen außerhalb Italiens. Die Männer wurden als Beschuldigte wegen illegalen Aufenthalts vernommen und durften anschließend weiterreisen. Ein 32-jähriger Nigerianer wies sich mit seinem Reisepass und einem italienischen Aufenthaltstitel aus. In seiner Jacke fanden die Beamten eine deutsche Aufenthaltsgestattung. Der in Italien wohnende Nigerianer hatte in Deutschland Asyl beantragt. Nach seiner Vernehmung erklärte der 32-Jährige seinen Verzicht auf das beantragte Asyl. Er musste eine Sicherheitsleistung bezahlen und durfte weiterfahren. Gegen den Nigerianer wird nun wegen des Verdachts des Sozialleistungsbetruges ermittelt.



