Junger Österreicher (19) verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein in Lindau

Alkohol · Am frühen Sonntagmorgen wollte ein 19-jähriger Österreicher auf der B12 mit seinem Auto in Richtung Lindau fahren. Dabei „übersah“ er am Schönbühl den Kreisverkehr und fuhr geradeaus auf diesen auf.



Alkohol Bild: Jens Büttner (dpa-Zentralbild) Das Fahrzeug fuhr sich dabei im Erdreich des Kreisels fest, sodass er aus eigener Kraft nicht mehr vom Unfallort wegfahren konnte. Für die Polizei stand die Ursache des Unfalls schnell fest. Der junge Mann war alkoholisiert. Eine Alkomatenmessung ergab über 0,7 Promille. Auch dürfte der Mann zu schnell gefahren sein, da er eine etwa 10 m lange Blockierspur hinterließ, bevor er sich im Kreisel festfuhr. Die Überprüfung des Österreichers ergab, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines war. Der junge Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weiter wird nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Gesamtschaden am Auto sowie am Kreisverkehr dürfte sich auf etwa 1.200 Euro belaufen.



