Junger Mann (22) gefährdet Straßenverkehr und ignoriert Anhaltesignale der Polizei

Alkohol · Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 04.00 Uhr, kam einer Streife Am Hang ein Auto mit eingeschalteten Warnblinkleuchten entgegen. Als der 22-jährige Fahrer erkannte, dass er kontrolliert werden sollte, fuhr er in der Mauerstettener Straße mit überhöhter Geschwindigkeit bei roter Ampel durch die Bahnunterführung davon.



Stop Polizei Bild: Bundespolizeiinspektion Rosenheim An der folgenden Steigung touchierteer eine Leitplanke und der Fahrzeugführer ignorierte weiterhin die Anhaltesignale des folgenden Polizeifahrzeuges. Beim Ziegelstadel kam das Fahrzeug dann nach links von der Fahrbahn ab und blieb liegen. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer, ein 21 Jahre alter Mann und eine ebenso alte Dame, blieben zum Glück unverletzt. Der beschuldigte Fahrer gab bei der Kontrolle sofort zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und Alkohol konsumiert zu haben. Ein Vortest ergab gut über ein Promille, weshalb er mit zur Dienststelle musste, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 €. Den Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige, er wird wohl so schnell keine Fahrerlaubnis erhalten und darf den Schaden vermutlich aus der eigenen Tasche bezahlen.



