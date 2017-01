Hinweise gesucht: Einbrecher stiehlt Schmuck aus zwei Häusern in Isny

Zeugenaufruf · In der Silvesternacht ist ein unbekannter Täter zwischen 21:00 und 03:00 Uhr durch ein zuvor aufgebrochenes Fenster in ein Wohngebäude in der Kastellstraße eingestiegen und hat mehrere Räume durchsucht. Dabei fiel ihm Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände.



Einbruch Bild: Matthias Becker Vermutlich der gleiche Täter brach auch in ein Wohnhaus in der Straße "Am Leitbach" ein und entwendete auch in diesem Haus ausschließlich Schmuckgegenstände. Personen, die im Bereich der beiden Tatorte Verdächtiges in der Silvesternacht beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, zu melden.



