Handydieb (31) in Kaufbeuren dank Ortungs-App gefasst

Erfolg · Am 16.01.2017 zeigte ein 13-jähriges Mädchen den Diebstahl ihres Handys an. Dieses wurde ihr am Morgen desselben Tages aus der Manteltasche entwendet, als sie gerade auf dem Weg in die Schule war.



Smartphone Bild: Peter Kneffel (dpa) Eine Ortungs-App zeigte den Standort des Handys in Kaufbeuren an. So konnte der Dieb mithilfe der Streife ausfindig gemacht und das Handy an das Mädchen übergeben werden. Den 31-jährigen Täter erwartet nun eine Strafanzeige, auch wenn er angab, das Telefon gefunden zu haben. In diesem Fall hätte er es jedoch beim Fundamt der Stadt abgeben müssen, um sich nicht der Unterschlagung strafbar zu machen. Da der Mann jedoch widersprüchliche Angaben machte, sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.