Gefährliche Körperverletzung in Asylbewerberheim in Memmingerberg

Alkoholmissbrauch · Am Freitag, den 13.01.2017 gerieten gegen 02:00 Uhr morgens zwei 18- bzw. 19-jährige Bewohner in der Asylbewerberunterkunft Memmingerberg aus bis jetzt unbekannten Gründen in Streit.



Polizeiauto Bild: Alexander Kaya In dessen Verlauf nahm der 19-Jährige ein Küchenmesser an sich und fügte dem 18-Jährigen zwei oberflächliche Schnittwunden an dessen rechter Hand zu. Im Anschluss wurde er von einem Security-Mitarbeiter und weiteren Mitbewohnern überwältigt. Nachdem sich der alkoholisierte Angreifer auch in einer offensichtlich psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ärztliche Obhut übergeben.



