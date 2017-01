Frau (78) stirbt bei Dachstuhlbrand in Erkheim

Feuer · Eine 78-jährige Frau ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Arlesried, einem Ortsteil von Erkheim, ums Leben gekommen. Am Donnerstagmorgen war der Dachstuhl des Hauses in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des angrenzenden Gebäudes über und konnte nach mehreren Stunden durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht werden.

Bilderstrecke: 15 Bilder Dachstuhlbrand in Arlesried bei Erkheim

Dachstuhlbrand in Arlesried bei Erkheim Bild: Siegfried Rebhan Erst nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte und das Gebäude gesichert war, konnte das THW das Brandobjekt am Spätnachmittag betreten. Leider bestätigte sich die Vermutung, dass die 78-jährige Bewohnerin des Anwesens noch in dem Haus war. Sie konnte nur noch tot aufgefunden werden. Die Brandursache ist unklar und die Kriminalpolizei Memmingen hat zusammen mit einem Brandsachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes die Ermittlungen vor Ort übernommen.



