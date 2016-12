Frau (68) versteckt geklaute Waren unter ihrer Kleidung in Bad Wörishofen

Ladendiebstahl · Am Mittwoch fiel einem Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt eine 68-jährige Kundin aufgrund ihres seltsam ausgebeulten Wintermantels und Hosenbeins auf. Nach dem Kassenbereich wurde die Dame angesprochen und in das Geschäftsbüro gebeten.



Bild: Benjamin Liss Hier fielen ihr bereits ein paar der geklauten Waren heraus. Darunter handelte es sich um mehrere Pralinenpackungen und Strickutensilien. Der Wert der nicht bezahlten Ware betrug ca. 30 Euro. Nach der polizeilichen Aufnahme wurde die Dame wieder entlassen. Die Täterin wird wegen Ladendiebstahls angezeigt.



