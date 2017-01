Frau (44) mit knapp zwei Promille parkt Auto mitten auf Straße

Polizei · In der Nacht auf Dienstag, gegen 3:15 Uhr, wurde der Polizei Kempten mitgeteilt, dass eine Frau ihr Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Kempten, gegenüber dem Möbelhaus, mitten auf der Straße stehen ließ und daraufhin ihren „Parkplatz“ verließ.



Polizei Bild: Frank Leonhardt (dpa) Bei der Nachschau durch die Polizei konnte die 44-jährige Fahrerin des Wagens festgestellt werden. Die Dame hatte einen Alkoholwert von knapp zwei Promille vorzuweisen, weshalb bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.



