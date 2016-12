Frau (40) fährt Kind (13) in Kaufbeuren an

Leicht verletzt · Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der Espachstraße Ecke Am Bleichanger ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schulkind leicht verletzt wurde.



Bild: Benjamin Liss Der 13-jährige Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Weg in die Schule, als er auf dem Weg von einer 40-jährigen Autofahrerin angefahren wurde. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Kaufbeuren verbracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.



