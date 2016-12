Frau (38) wird zweimal bei Diebstahl in Kempten ertappt und schlägt Beamten

Haft · Eine 38-jährige Frau aus Blaichach wurde in einem Schuhgeschäft in der Fischerstraße in Kempten dabei ertappt, wie sie ein Paar Schuhe entwenden wollte. Die Dame war offensichtlich nicht damit einverstanden, dass sie im Büro des Filialleiters auf die Polizei warten sollte.



Featurebild Bild: Jan-Philipp Strobel (dpa) Dort trat sie dem Herrn gegen das Schienbein und es kam zu einer Rangelei. Nachdem die Diebin auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv war, musste sie gefesselt und zur Polizeiinspektion Kempten verbracht werden. Dort wurde sie nach Beendigung der Polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Kurze Zeit später wurde sie erneut beim Diebstahl in einer Drogerie in der Fischerstraße erwischt. Da sie sich gegenüber den eingesetzten Beamten erneut aggressiv verhielt und um sich schlug, wurde sie zur Polizeiinspektion Kempten verbracht, wo sie die Nacht in Sicherheitsgewahrsam bleiben musste.



