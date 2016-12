Frau (29) wird in Kempten sexuell belästigt - Täter entkommt unerkannt

Zeugenaufruf · Eine äußerst unangenehme Bekanntschaft mit einem Ausländer machte eine 29-jährige Oberallgäuerin am späten Nachmittag des 25.12. auf dem Weg zum Bahnhof, in der Wiesstraße. Zuerst wurde sie von dem unbekannten Mann um Feuer gefragt, als dieser sie dann an der Hand nehmen wollte.



Bild: Benjain Liss Nachdem die Frau den Körperkontakt verweigert hatte, fasste der Mann ihr unvermittelt in den Schritt. Der Täter ist etwa 22 Jahre alt, spricht arabisch und ist ca. 180 cm groß. Er trägt einen Vollbart, einen weißen Pullover und eine signalrote Weste. Er entkam unerkannt. Die Polizeiinspektion bittet unter 0831/9909-0 um Hinweise.



