Feuer bricht in Autowerkstatt in Kaufbeuren aus: keine Verletzten

Einsatz · Am frühen Donnerstagabend hat es in einer Autowerkstatt in Kaufbeuren gebrannt. Das Feuer brach an einem Auto aus, das Mitarbeiter der Werkstatt reparieren wollten. Verletzte gab es keine. Es entstand nur Sachschaden in der Werkstatt.

Bilderstrecke: 13 Bilder Brand in einer Kfz-Werkstatt in Kaufbeuren

Brand in Kfz-Werkstatt in Kaufbeuren Bild: Thorsten Bringezu Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Einsatzkräfte evakuierten sicherheitshalber die Anwohner des Nachbarhauses. Die Feuerwehr Kaufbeuren war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei Kaufbeuren regelte während den Verkehr. In der Görlitzer Straße kam es während der Löscharbeiten zu Verkehrsbehinderungen.