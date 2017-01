Familienstreit wegen kaputter Heizung in Kempten: Mann (41) geht auf Mitbewohner (71) los

Anzeige · Am Dienstagabend versuchte ein 70-Jähriger in Kempten, mit einem Pickel bewaffnet, gewaltsam in den versperrten Heizungsraum des von ihm mitbewohnten Hauses zu gelangen, da seine Heizkörper trotz eisiger Außentemperaturen nicht heizten.



Gewalt Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa) Das bemerkte der ebenfalls im Haus wohnende 41-jährige Verwandte und schlug dem Älteren sofort mit der Faust ins Gesicht. In der anschließenden Auseinandersetzung setzt der Ältere ein Pfefferspray gegen seinen Verwandten ein. Der 70-Jährige musste nach der Auseinandersetzung unter anderem wegen Herzproblemen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Beteiligte werden jetzt angezeigt.



