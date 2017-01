Fahranfängerin fährt bei Rot über Berliner Platz - 5.000 Euro Schaden

Unfall · Am Sonntagabend befuhr eine 18-Jährige aus dem Raum Füssen die Stephanstraße stadteinwärts. Am Berliner Platz fuhr sie trotz geltendem Rotlicht in die Kreuzung ein.



Bild: Ralf Lienert Ein ebenfalls 18-Jähriger fuhr vom Schumacherring bei Grün in die Kreuzung ein und prallte mit seiner Front in das Heck von der 18-Jährigen. Das Fahrzeug von ihr wurde dabei um 90 Grad gedreht und blieb auf dem Berliner Platz stehen. Durch den Zusammenstoß wurden die Autofahrerin und ihr Beifahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro. Nun erwartet die Fahrerin eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.