Einmietbetrüger (69) aus Großbritannien in Oberstaufen gesucht

Fahndung · In der Zeit vom 06.01.17 bis 09.01.17 hat sich ein Einmietbetrüger mit falschen Personalien in ein Hotel in Oberstaufen eingemietet.



Bild: Benjamin Liss Ermittlungen der Polizei Oberstaufen ergaben nun, dass es sich bei der Person um einen 69-jährigen Briten handelt, der in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerten Fällen in Erscheinung getreten ist. Der Mann ist derzeit unbekannten Aufenthalts, ein erneutes Auftreten kann nicht ausgeschlossen werden.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.