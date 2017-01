Einbruchserie im Unterallgäu - Täter erbeuten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro

Zeugenaufruf · Bei insgesamt drei Einbrüchen im Landkreis Unterallgäu haben bisher unbekannte Täter in den letzten Tagen insbesondere Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro erbeutet.



Einbruch Bild: Matthias Becker

Im ersten Fall nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in Bad Grönenbach und hebelten im Zeitraum zwischen dem 18.01. und 21.01.17 ein Küchenfenster auf. Im Haus nahmen sie dort aufgefundenen Schmuck an sich und flüchteten anschließend unerkannt.

Im zweiten Fall gelangten die Täter am 21.01.17 zwischen 15.00 und 19.00 Uhr über eine Terrassentüre, die ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde, in ein Einfamilienhaus in Benningen. Auch in diesem Fall entwendeten sie vorgefundenen Schmuck und entkamen unerkannt.

Im beim dritten Fall nutzten die Täter am 20.01.17 die Abwesenheit der Bewohner aus und gelangten in den Abendstunden über ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in Wolfertschwenden. Es wurde wiederum Schmuck aus dem Anwesen entwendet. Inwieweit zwischen den drei Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der durch die Kripo Memmingen geführten Ermittlungen.

Hinweise werden unter Tel.: 08331/100-0 erbeten.