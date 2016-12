Einbruch in ein Wohnhaus in Boos

Zeugenaufruf · Zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus kam es am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentüre auf und gelangten so in das Wohnhaus.



Einbruch Bild: Matthias Becker Dort entwendeten Sie diverse Gold- sowie Silberwaren und Bargeld aus einem Tresor und flüchteten unerkannt. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Memmingen unter Tel. 08331/100-0 entgegen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den Inhalt nicht verantwortlich.