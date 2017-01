Einbruch in Kemptener Einfamilienhaus

Zeugenaufruf · Am Freitag, 13.01.2017, in der Zeit von 08.15 Uhr bis 19.00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Kempten eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Scheibe ein und verschaffte sich anschließend Zutritt.



Einbruch Bild: Julian Stratenschulte (dpa) Entwendet wurde Bargeld und Schmuck im Wert von einigen tausend Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- €. Hinweise an die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0



