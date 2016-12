Einbruch in Bistro in Neugablonz

Zeugenaufruf · An Heiligabend, in der Zeit von 19:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 10:15 Uhr, war ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Bistro in der Falkenstraße eingestiegen und hatte mit brachialer Gewalt die dortigen Geldspielautomaten aufgebrochen.



Einbruch Bild: Matthias Becker Zudem machte er sich an einer Kassenschublade zu schaffen und entwendete Zigaretten und Spirituosen. Er richtete dabei erheblichen Sachschaden von ca. 10.000 Euro an. Der genaue Entwendungsschaden ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Kaufbeuren bittet um Hinweise unter Tel. 08341/933-0.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den Inhalt nicht verantwortlich.