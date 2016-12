Dreister Diebstahl in Kurhotel in Bad Wörishofen

Zechbetrug · Sowohl am ersten als auch am zweiten Weihnachtsfeiertag erschien ein älterer Mann in einem Kurhotel im Nordwesten von Bad Wörishofen. Er verpflegte sich selbst in der dortigen Cafeteria.



Polizei Bild: Alexander Kaya Doch anstatt den angeschlagenen Preis für die Ware zu bezahlen entwendete er sogar noch das Wechselgeld aus der Kasse des Vertrauens. Der Dieb fiel zudem noch durch seine laute und cholerische Art besonders auf. Er wurde wie folgt beschrieben. Ca. 65 Jahre alt, ca. 160 cm groß, kurze graue Haare und einige fehlende Zähne. Die Polizei Bad Wörishofen bittet um Hinweise zur Identität der Person unter der Telefonnummer 08247/96800.



