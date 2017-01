Dreister Dieb stiehlt Unterschriftenbild der Helden von Bern aus Arztpraxis in Kempten

Zeugenaufruf · Direkt aus einer Praxis für Kieferchirurgie im „Ärztehaus am Klinikum“ in Kempten hat am Donnerstagmorgen ein bislang Unbekannter ein hochwertiges Foto gestohlen.



Dieses Unterschriftenbild der „Helden von Bern“ wurde aus einer Arztpraxis in Kempten gestohlen Bild: privat Es zeigt die Fußball-Nationalmannschaft vor dem Endspiel der Weltmeisterschaft 1954 in Bern und hat eine Größe von 23 mal 42 Zentimetern. Mit schwarzen Stiften in unterschiedlicher Stärke hatten darauf alle „Helden von Bern“ unterschrieben. Eine Widmung vom Trainer Sepp Herberger befindet sich im oberen Bildteil mit leicht verblasster Tinte. Es war umrahmt von einem schwarzen Passepartout und einem matt-silbernen Rahmen; sein Wert wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Das Bild hing in der Praxis zwischen den beiden Toilettentüren und war dadurch zugänglich. Die Polizei bittet unter der Rufnummer (0831) 9909-0 oder der Mail pp-sws.kempten.pi@polizei.bayern.de um Hinweise.



