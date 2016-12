Drei Heranwachsende mit elf Joints in Lindau unterwegs

Drogen · Mit einer Kontrolle durch die Polizei hatte eine Gruppe von sechs Heranwachsenden am Freitagabend am Lindauer Bahnhof nicht gerechnet, als sie aus dem Raum Baden-Württemberg nach Vorarlberg zum nächtlichen Feiern unterwegs waren.



Marihuana Bild: Patrick Pleul (dpa)

Die Beamten wurden bei drei der sechs Personen fündig, nachdem sie nach Rauschgift befragt wurden. Zudem versprühten die Gruppe junger Leute bereits eindeutigen Geruch von Cannabis-Produkten.

Ein 19-Jähriger hatte seine fünf Joints in seinem Rucksack verstauten Regenschirm versteckt. Ein 18-Jähriger hatte seine drei Joints in einer Zigarrenhülle bei sich in der Jackentasche. Der dritte junge Mann hatte seine drei Joints im Tabakbeutel in der Jackentasche verstaut.

Bei einer weiteren Person der Gruppe wurde schließlich noch eine EC-Karte aufgefunden, die ihr nicht gehörte. Alle vier jungen Leute erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bzw. wegen Unterschlagung einer EC-Karte. Nach dem üblichen Prozedere konnten die jungen Leute ihre Reise fortsetzen.