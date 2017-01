Drei Glatteis-Unfälle wegen Glatteis innerhalb weniger Minuten an derselben Stelle bei Immenstadt

Schlechte Wetterverhältnisse · Am Freitagmorgen kam es auf Höhe des Roßkopfkreisels bei Immenstadt aufgrund von Glatteis innerhalb weniger Minuten zu drei Auffahrunfällen. Zum Glück entstand dabei nur Sachschaden.



Bild: Benjamin Liss

Beim ersten Unfall waren insgesamt vier Autos beteiligt. Zunächst musste ein 58-jähriger BMW-Fahrer bremsen. Die hinter ihm fahrende Audi-Fahrerin (57) konnte aufgrund wegen des Glatteises nicht mehr bremsen und fuhr auf das Heck auf. Ein weiterer Fiat-Fahrer fuhr auf den Audi auf, ein weiteres Auto auf den Fiat.

Während die Polizei den Unfall aufnahm, kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Eine 41-jährige Audi-Fahrerin musste ebenfalls bremsen. Eine 32-jährige VW-Fahrerin fuhr in das Heck des Audis.

An derselben Stelle wenig später der gleiche Vorgang: Diesmal war es eine 46-jährige Skoda-Fahrerin, die in das Heck eines Mercedes krachte. Eine 22-jährige VW-Fahrerin fuhr in diesem Fall ebenfalls noch auf.



Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 7.000 Euro.