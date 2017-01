Doch lieber Diebstahl: Jugendliche scheitern daran, Laterne in Wald auszutreten

Vandalismus · Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr stellte ein Zeuge fest, wie zwei Jugendliche in der Görisrieder Straße in Wald versuchten, eine Straßenlaterne „auszutreten“.



Bild: Benjamin Liss Die Laterne blieb unbeschädigt. Anschließend nahmen sie eine Nissenleuchte mit, die an einem Verteilerkasten angebracht war, der Entwendungsschaden liegt bei ca. 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktoberdorf, Tel. 08342/96040.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.