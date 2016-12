Dilletantisch: Asylbewerberheim in Kempten beschmiert

Vandalismus · Unbekannte sprühten einen Schriftsatz mit grüner Farbe an eine Hauswand eines Asylbewerberheimes am Rübezahlplatz in Kempten.



Symbolbild Bild: Alexander Kaya Der angebrachte Schriftzug lautete „Assis Assilanten Check“. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Kempten Tel. 0831/9909-0.



