Diebstahl aus Hoteltresor in Bad Wörishofen

Zeugenaufruf · In der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder am Freitagvormittag wurde in einem Hotel in Bad Wörishofen aus einer Geldkassette über 4.000 Euro Bargeld entwendet. Die Geldkassette befand sich vermutlich in einem Geldtresor.



Geldscheine Euro Bild: Ulrich Weigel Wie dieser geöffnet wurde, muss derzeit noch ermittelt werden. Eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchung bei zwei Tatverdächtigen verlief negativ. Die PI Bad Wörishofen ermittelt nun wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die PI Bad Wörishofen unter Tel. 08247/96800 entgegen.



