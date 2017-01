Buchloer Feuerwehr siedelt hilflosen Schwan an den Lech um

Gefrorene Gewässer · Am Montag fiel einer Frau aus Buchloe auf, dass in der Angerstraße ein hilfloser Schwan saß. Sie alarmierte die Polizei. Ein Vogelschützer aus Buchloe konnte den Schwan schließlich einfangen.



Schwan (Archivbild) Bild: Thorsten Jordan

Die Freiwillige Feuerwehr transportierte den Schwan zum Lech. Alle stillen Gewässer im Umkreis waren zugefroren.

Die zuständige Jagdpächterin wurde über die Umsiedlung informiert. Sie musste sich noch am gleichen Tag um einen weiteren Schwan kümmern, der in der Schrannenstraße in einem Privatanwesen eine Ruhepause einlegte.