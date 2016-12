Brand in einem Friseurladen in Memmingen

Einsatz · Am Sonntagmittag kam es in einem Friseursalon in Memmingen zu einem Brand. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei versuchten vor Ort die Rauchentwicklung in den Griff zu bekommen.



Bild: Alexander Kaya In dem Friseurladen hatte sich eine Weihnachtsdekorationslichterkette vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entzündet und ein Sofa in Brand gesetzt. Die Feuerwehr hat das Sofa gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.



