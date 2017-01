Brand in Stötten am Auerberg: Feuer richtet in Haus über 50.000 Euro Schaden an

Feuerwehreinsatz · Am Samstag um die Mittagszeit wurde ein Brand in einem Haus in Stötten am Auerberg gemeldet. Die beiden Bewohner wollten gerade das Einfamilienhaus und wegfahren. Dann erkannten sie aufsteigenden Rauch aus dem Gebäude und alarmierten die Feuerwehr.

Brand in Stötten am Auerberg Bild: Thorsten Bringezu Im zweiten Obergeschoß des Hauses war das Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren, aus Stötten, Bertoldshofen, Steinbach, Rieder und Marktoberdorf waren mit rund 100 Kräften im Einsatz. Mindestens zwei Zimmer brannten komplett aus. Das Dach des Hauses musste von der Feuerwehr teilweise freigelegt werden. Der Schaden wird hier zunächst auf über 50.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Als Brandursache wird derzeit eher eine technische Ursache angesehen. Der Brandausbruch befand sich im Bereich des Abzugsrohres des Holzofens. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.



