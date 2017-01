Feuer · In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 2:35 Uhr, wurde die ILS Allgäu von Besuchern des Grünten darüber informiert, dass sie Feuer in Berghofen sehen. Daraufhin wurde sofort die Feuerwehr Sonthofen und Berghofen alarmiert.

Bilderstrecke: 30 Bilder Brand eines Bauernhofs in Sonthofen



Brand eines Bauerhofs in Sonthofen Bild: Benjamin Liss

Schon von Weitem war zu sehen, dass das landwirtschaftliche Gebäude bereits komplett in Brand steht. Weil es beim ersten Angriff der Feuerwehrleute Probleme mit der Wasserversogung gab, wurden weiter Wehren hinzugerufen.

Der Stadel, der an das Wohnhaus angrenzt, stand in Vollbrand. Ebenso fing eine Überdachung an einem benachbarten Restaurant an zu brennen. Die Feuerwehren starteten einen massiven Löschangriff um ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern, was ihnen auch gelang.

m Einsatz waren neben der Feuer Sonthofen, auch die Feuerwehr Berghofen, Rettenberg, Altstädten und Burgberg. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand, die Kühe konnten alle gerettet werden.