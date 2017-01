Brand einer Werkstatt in Kaufbeuren

Einsatz · Am Donnerstagabend brach in einer Werkstatt in Kaufbeuren ein Brand aus. Laut ersten Informationen der Polizei sind Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.



Feuerwehr Bild: Hermann Ernst In einer Werkstatt in der Görlitzer Straße brach am Donnerstagabend ein Brand aus. Informationen über verletzte Personen sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz. Weitere Informationen folgen.