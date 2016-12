Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Lindau

Nachtrag · In den frühen Morgenstunden des 28.12.2016 brannte es in einer Asylbewerberunterkunft im Lindauer Ortsteil Reutin.

Bilderstrecke: 3 Bilder Wohnhausbrand in Lindau



Brand eines Wohnhauses in Lindau Bild: Benjamin Liss

Die Kripo Lindau ermittelt nach wie vor wegen des Brandfalles in der Asylbewerberunterkunft in der Freihofstraße. Am Freitag, 30. Dezember, wurde die Brandstelle noch einmal mit Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamts begangen.

Eine technisch bedingte Brandursache kann inzwischen weitgehend ausgeschlossen werden. Es wurden weitere Erkenntnisse gewonnen, die für eine fahrlässige Brandlegung sprechen.

Der eigentliche Bewohner des Zimmers, in dem das Feuer entstanden ist, befand sich in der Brandnacht nicht in der Unterkunft. Jedoch hatte er seinen Zimmerschlüssel an andere Bekannte zur Verfügung gestellt, die in den letzten Tagen in wechselnder Besetzung in dem Zimmer übernachtet haben.