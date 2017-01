Betrunkene Discobesucherin (21) beißt Türsteher in Memmingen

Alkohol · Am frühen Freitagmorgen erteilten die Türsteher einer Memminger Diskothek einer 21-Jährigen einen Platzverweis, da die aggressive Dame an einer Auseinandersetzung in der Disco beteiligt war.



Alkohol Bild: Daniel Naupold (dpa) Die Dame kam dem Platzverweis aber nicht nach, bespuckte und beleidigte die Türsteher. Einen von ihnen hat sie sogar gebissen. Da die Dame auch beim Eintreffen der Polizeistreife immer noch sehr aggressiv war und dem Platzverweis nicht nach kam, wurde sie für ein paar Stunden in Polizeigewahrsam genommen. Der Alkotest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.



