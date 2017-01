Betrunken Verkehrsunfall verursacht: Autofahrer (23) in Legau verletzt

Alkohol · Am Samstag, 14.01.2017, um 08:40 Uhr verursachte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer in Legau einen Verkehrsunfall, bei welchem er selbst verletzt wurde. Der junge Mann fuhr die Leutkircher Straße ortsauswärts, wo er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet und frontal in einen entgegenkommenden Lieferwagen prallte.



Bild: Benjamin Liss Hierbei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs blieb glücklicherweise unverletzt. Bei der Aufnahme des Unfalles durch eine Streife der Polizeiinspektion Memmingen wurde bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille, sodass sich der Fahrer im Klinikum Memmingen neben der Behandlung seiner Verletzung auch die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 11.000,- Euro.



