Bei laufendem Motor: Mann (21) schläft mit zwei Promille in Steinheim im Auto ein

Alkohol · Am Donnerstagmorgen wurde in Steinheim in der Rotreiser Straße ein Auto mit laufendem Motor und Warnblinkanlage an einer Kreuzung mitgeteilt. In dem Auto wurde ein 21-jähriger Mann schlafend auf dem Fahrersitz angetroffen.



Alkohol Bild: Jens Büttner (dpa-Zentralbild) Da zunächst angenommen wurde, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelt, wurde ein Notarzt alarmiert. Es stellte sich jedoch kurz darauf heraus, dass der Mann knapp zwei Promille hatte und eingeschlafen war.



