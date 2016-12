Autofahrt mit über 3 Promille: Mann (47) in Ungerhausen kontrolliert

Alkohol · In den Mittagsstunden des Samstag, 17.12.2016 wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann in seinem geparkten Pkw an einer Tankstelle in Ungerhausen Alkohol trinke.



Alkohol Bild: Jens Büttner (dpa-Zentralbild) Zuvor wurde dieser mit seinem Pkw fahrend festgestellt. Bereits hier fiel er durch unsichere Fahrweise auf. Beim Eintreffen der Polizei wurde ein 47-Jähriger schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Nachdem der Fahrtnachweis gesichert war, wurde eine Blutentnahme im Klinikum Memmingen angeordnet. Im Anschluss wurde der Mann in Schutzgewahrsam genommen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den Inhalt nicht verantwortlich.