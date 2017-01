Autofahrerin (59) kommt von B308 bei Weiler-Simmerberg ab und überschlägt sich

Zu stark gelenkt · Eine 59-jährige Autofahrerin hat sich am Dienstagmorgen bei Weiler-Simmerberg mit dem Auto überschlagen. Die Frau blieb unverletzt.



Unfall vor der "Blättlakurve" bei Weiler-Simmerberg Bild: Benjamin Schwärzler

Sie fuhr von Weiler-Simmerberg im Landkreis Lindau in Richtung Auers. Kurz vor der so genannten "Blättlakurve" kam sie, offenbar aus Unachtsamkeit, in den am Fahrbahnrand liegenden Schnee.

Sie erschrak und lenkte gegen. Daraufhin geriet ihr Auto in die Böschung und überschlug sich dort. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt.

Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch die Polizei Lindenberg musste die B308 etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Simmerberg und Weiler leiteten den Verkehr örtlich um.