Autofahrer (83) verursacht hohen Sachschaden im Einparken in Kaufbeuren

Unfall · Am Montag wollte ein 83-jähriger Fahrzeugführer in der Kaiser-Max-Straße am rechten Fahrbahnrand einparken. Dabei verwechselte er die Bremse mit dem Gaspedal und beschädigte daher drei geparkte Fahrzeuge.



Bild: Benjamin Liss In einem der Fahrzeuge saß ein 45-jähriger Mann der anschließend über Nackenschmerzen klagte. Weiterhin entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen.



