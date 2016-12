Autofahrer (52) kommt in Leinau von der Straße ab und fährt gegen Betonpfosten: Schaden in Höhe von über 25.000 Euro

Unfall · Am Abend des 30.12.2016 ereignete sich in Leinau in der Dorfstraße ein Verkehrsunfall. Dabei geriet ein 52-jähriger Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve ins Rutschen.



Bild: Benjamin Liss Er stieß frontal gegen einen Betonpfosten in einer angrenzenden Hofeinfahrt. Der Autofahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Am neuwertigen Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der Sachschaden am beschädigten Betonpfosten sowie dem daneben befindlichen Gartenzaun beträgt etwa 1.500 Euro.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.