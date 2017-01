Autofahrer (34) gerät ins Schleudern und rutscht auf Fahrbahn der B16 bei Biessenhofen

Zusammenstoß · Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro entstand gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle der B12 bei Altdorf. Ein aus Richtung Kaufbeuren auf der B12 fahrender 34-jähriger Autofahrer verließ die B12 an der Anschlussstelle Altdorf.



Schneefall Bild: Stefan Puchner (dpa) Der Fahrer befuhr die Ausfahrtspur in Richtung der vorfahrtsberechtigten B16. Kurz vor der Einmündung geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und rutschte auf die Fahrbahn der B16. Ein auf der B16 herankommender 50-jähriger Autofahrer konnte dem rutschenden Auto nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.



