Auto fährt in Bus: Kemptener Feuerwehr muss schwerverletzte Fahrerin (23) aus Wrack befreien

Verkehrsunfall · Eine Autofahrerin (23) ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Kempten schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr am Mittwochabend.

Der Linienbus war in Richtung Krankenhaus unterwegs und wollte laut Zeugen bei angezeigtem Grünpfeil vom Adenauerring nach links in die Pettenkoferstraße abbiegen. Zu dieser Zeit kam ein Auto auf dem Adenauerring. Die Autofahrerin (23) missachtete die Rotphase und fuhr geradeaus zur Lindauer Straße über die Kreuzung.

Die 23-jährige Autofahrerin aus dem Oberallgäu fuhr frontal in die linke Front des Linienbusses, schleuderte daraufhin in die dort ansteigende Pettenkoferstraße und rollte anschließend wieder zurück in die linke Seite des Busses.

Die Feuerwehr musste die junge Frau aus dem völlig deformierten Wagen befreien. Der Rettungsdienst brachte die 23-Jährige mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

Der 49-jährige Busfahrer und sein 35-jähriger Fahrgast aus Kempten blieben unverletzt. Der Adenauerring war an der Unfallstelle für etwa 1,5 Stunden lang gesperrt.