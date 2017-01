Autfahrer (61) prallt gegen drei Bäume in Bronnen und wird schwer verletzt

Unfall · Am 31.12.2016, gegen 18.20 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger von Igling her kommen in Richtung Bronnen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen drei Bäume.



Rotes Kreuz Rettungsdienst Bild: Wolfgang Widemann Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, der Sachschaden beträgt ca. 2.000Euro. Anderweitige Personen kamen nicht zu Schaden.



