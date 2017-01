Auffahrunfall mit Kleintransporter auf der A96 bei Holzgünz

Verkehrsunfall · Am Sonntagnachmittag kam es auf der A96 an der Anschlussstelle Erkheim und Holzgünz in Fahrtrichtung Lindau zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter und einem Auto. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Bild: Benjamin Liss Laut ersten Informationen der Polizei ist durch Unachtsamkeit im Straßenverkehr ein Auffahrunfall passiert. Ein Kleintransporter hat beim Überholen ein Auto übersehen. Die geladenen Paletten wurden auf die Straße geschleudert. Eine beteiligte Person wurde dabei leicht verletzt. Die Unfallstelle ist zur Zeit noch nicht geräumt, dadurch kann es zu zähfließendem Verkehr und Stau kommen. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz.