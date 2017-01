Anruf eines falschen Polizeibeamten in Lindenberg

Betrug · Am Sonntagabend rief eine männliche Person bei einer älteren Dame in Lindenberg an und gab sich gegenüber dieser am Telefon als Kriminalbeamter aus.



Polizei Bild: Frank Leonhardt (dpa) Er versuchte während des Telefonats das Vertrauen der Dame zu erlangen und forderte diese auf, Informationen über den Schließzustand der Wohnungsfenster und Wohnungstüren preiszugeben. Die Dame durchschaute den Mann jedoch, beendete das Gespräch sofort und verständigte die Polizei. Vermutlich hätte der Mann im weiteren Verlauf des Gespräches versucht, weitere Informationen über in der Wohnung befindliche Wertgegenstände zu erlangen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Anrufe dieser Art von der Polizei niemals durchgeführt werden. Sollte es zu ähnlichen Anrufen bei anderen Personen kommen, werden diese gebeten keine der Fragen zu beantworten, das Gespräch zu beenden und die Polizeiinspektion Lindenberg unter Tel. 08381-92010 zu verständigen.



