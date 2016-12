2.000 Euro Sachschaden: Zigarettenautomat in Kempten nicht aufsprengbar

Missglückt · Am Montag gegen 22:40 Uhr wurde versucht einen Zigarettenautomaten in Kempten, Am Göhlenbach, aufzusprengen.



Zigaretten Bild: Rose Böttcher Unbekannte haben dazu wohl Gas in den Automaten eingeleitet und dieses gezündet. Dadurch wurde der Automat schwer beschädigt, allerdings nicht geöffnet, so dass die Täter weder Zigaretten noch Geld entwenden konnten. Der Sachschaden dürfte aber 2.000 Euro betragen. Hinweise bitte an die Polizei Kempten Tel. 0831/9909-0.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den Inhalt nicht verantwortlich.