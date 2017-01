10.000 Euro Totalschaden: Fahrer (22) verliert Kontrolle durch Schneeglätte bei Weißensberg

Unfall · Montagnacht kam es auf der A96 kurz vor der Ausfahrt Weißensberg in Fahrtrichtung Lindau zu einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrzeugführer kam auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte mit seinem Auto ins Schleudern.



Gefrorener Schnee auf der Straße Bild: Matthias Becker

Er kam nach links von der Fahrbahn und prallte gegen die Mittelleitplanke. Dort kam er zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro sowie an der Leitplanke ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

Das fahruntüchtige Auto musste abgeschleppt werden. Da es sich bei dem Fahrzeugführer um einen Schweizer Staatsbürger handelte, konnte er seine Heimreise erst nach Hinterlegung einer Sicherheit fortsetzen.